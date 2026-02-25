نقل بحري.. إطلاق عرضين ترويجيّين جديدين للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الخميس، عن إتاحة العرضين الترويجيين “السفير” و“الهناء” لفائدة زبائنها.

وذلك عبر موقعها الرسمي للحجوزات على الرابط التالي:

https://afs.algerieferries.dz/booking/step2

وأوضحت المؤسسة أن العرضين متوفران كذلك عبر جميع وكالاتها التجارية، بأسعار جد تنافسية، مع تضمين كافة الوجبات خلال الرحلة ضمن سعر التذكرة.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى اختيار وجهتهم وتحديد تاريخ السفر، والاستفادة من خدمة اقتناء التذاكر عن بعد، سواء داخل الوطن أو من خارجه، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وللرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات، وضعت المؤسسة تحت تصرف زبائنها الرقمين الهاتفيين التاليين:

33 07 021

64 43 74