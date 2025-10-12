نقل بحري.. إطلاق عروض استثنائية على رحلات الجزائر–فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد، إطلاقَ عروض استثنائية تخص رحلاتها التي تربط بين الجزائر وفرنسا.

وحسب فيديو نشرته شركة Algérie Ferries عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن العروض تشمل رحلات: الجزائر - مرسيليا، وهران – مرسيليا، وسكيكدة – مرسيليا.

فيما تبدأ أسعار رحلات وهران – مرسيليا من 22.520 دينارًا دون مركبة، و59.020 دينارًا مع مركبة.

وأشار بيان الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى أن هذه الأسعار تخص رحلات الذهاب فقط.