نقل بحري.. إعادة جدولة هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تغيير جديد في برنامج رحلاتها.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن الأمر يتعلق رحلة “جنوة _ الجزائر ” المبرمجة يوم 9 جويلية الداخل.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الرحلة قد تمت جدولتها عبر خط “جنوة_ عنابة” بتاريخ 14 جويلية على متن سفينة ” طارق إبن زياد” .

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