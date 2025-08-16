نقل بحري.. إعلان هام بخصوص رحلة من وهران إلى فرنسا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بياناً مهماً للمسافرين المعنيين برحلة من ميناء وهران، إلى ميناء سات بفرنسا المقررة يوم 18 أوت 2025.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، المسافرين الحائزين على حجوزات إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد لتسجيلات الرحلة.

وأوضح البيان أن عملية التسجيل ستبدأ على الساعة 04:00 صباحًا وتنتهي على الساعة 07:00 صباحًا. وهو ما يسمح بإتمام الإجراءات في وقتها المحدد وضمان انطلاق الرحلة في موعدها.

كما أكدت الشركة على أهمية احترام المواعيد المذكورة وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوجه إلى ميناء وهران في الأوقات المحددة.

وللاستفسار، يمكن للمسافرين الاتصال بالخطوط الهاتفية 021.64.43.74 أو 3307.