نقل بحري: إعلان هام للمسافرين المعنيين برحلات مرسيليا

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إعلان هام للمسافرين بالرحلة المغادرة يوم الثلاثاء بين مرسيليا ووهران ورحلة بجاية ومرسيليا.

وأوضح بيان للمؤسسة، بخصوص رحلة وهران ومرسيليا، على متن باخرة “الجزائر 2”. أن تسجيل الوصول سيبدأ في الساعة 5:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) وستغلق البوابات في الساعة 9:00 صباحًا.

كما دعت المؤسسة، المسافرين المعنيين، برحلة بجاية ومرسيليا على متن باخرة “طاسيلي 2”. أن تسجيل الدخول سيبدأ في الساعة 10:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي). وسيتم إغلاق الأبواب الساعة 2:00 بعد الظهر.

ودعت المؤسسة، المسافرين، للإلتحاق بالميناء، وفق التوقيت الموضح أعلاه.