نقل بحري: إعلان هام للمسافرين في رحلة الجزائر ومرسيليا غدا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن موعد وصول المسافرين المعنيين برحلة يوم غد السبت بين العاصمة ومرسيليا إلى الميناء.

وقال البيان، أن تسجيل الوصول سيبدأ في الساعة 3:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) وستغلق البوابات في الساعة 8:30 صباحًا.

ودعت المؤسسة زبائنها المعنيين بهذه الرحلة، والتي ستكون على متن سفينة باجي مختار 3، لإحترام المواعيد. والقدوم إلى الميناء قبل غلق البوابات.