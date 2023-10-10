نقل بحري: إلغاء العديد من الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إجراء تغييرات في برنامج رحلاتها المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت شركة Algérie Ferries، في بيان لها أنه تم إلغاء العديد من رحلاتها المقررة في شهر أكتوبر الجاري.

ويتعلق الأمر بالرحلات التالية:

رحلة وهران_مرسيليا المبرمجة يوم 11 أكتوبر

رحلة مرسيليا _وهران المبرمجة يوم 13 أكتوبر

رحلة مستعانم _ سات المبرمجة يوم 24 اكتوبر

رحلة سات _ مستعانم المبرمجة يوم 25اكتوبر

وأشارت شركة النقل البحري، إلى أنه تم تعويض رحلة أليكانتي _مستغانم المبرمجة بتاريخ 23 أكتوبر برحلة من اليكانتي بإتجاه وهران على الساعة 19:00 مساء.

كما تم أيضا تعويض رحلة وهران _ اليكانتي يوم 27 أكتوبر على الساعة 19:00 بدلا من مستعانم _ اليكانتي .