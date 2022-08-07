نقل بحري: افتتاح رحلات “المسمكة-الصابلات-تامنفوست”

تم رسميا إطلاق خط النقل البحري الحضري الرابط بين المسمكة بالعاصمة، مرورا بالصابلات وميناء تامنفوست.

وسيتمكن المسافرين من الوصول الى منزه الصابلات عبر خط النقل الحضري البحري الذي يربط ميناء المسمكة بميناء تامنفوست، مروراً بميناء الصابلات (المرابطون).

النقل البحري الحضري متوفر كل أيام الأسبوع ما عدا الاحد، في الاوقات التالية :

الفترة الصباحية :

الإنطلاق من المسمكة 09:00 الوصول إلى الصابلات 09:30 ؛

الانطلاق من الصابلات 09:45 الوصول الى تامنفوست 10:30

الانطلاق من تامنتفوست 11:00 الوصول إلى الصابلات 11:45

الانطلاق من الصابلات 12:00 الوصول الى المسمكة 12:30

الفترة المسائية :

الانطلاق من المسمكة 14h00 الوصول إلى الصابلات 14h30

الانطلاق من الصابلات 14:45 الوصول إلى المسمكة 15:30

الانطلاق من تامنتفوست 16:00 الوصول إلى الصابلات 16:45

الانطلاق من الصابلات 17:00 الوصول إلى المسمكة 17:30