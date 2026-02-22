نقل بحري.. انطلاق عمليات حجز وبيع تذاكر موسم الاصطياف 2026

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن الانطلاق الرسمي لعمليات حجز وبيع تذاكر موسم الاصطياف 2026، خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 15 سبتمبر 2026.

وحسب بيان للشركة، يتعلق الأمر برحلات منتظمة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. من و الى الجزائر. “وهران _ الجزائر _ بجاية _ سكيكدة _ عنابة”، نحو كل من فرنسا “مرسيليا _ سات” واسبانيا “برشلونة _ أليكانتي”.

ودعت المؤسسة، زبائنها للإستفادة من أسعار تنافسية تشمل جميع الوجبات على متن السفن. في أجواء تجمع بين الراحة، الأمان وجودة الخدمة.

ويتم الحجز عبر الموقع الرسمي الذي يوفر خدمة الدفع الإلكتروني داخل وخارج الوطن عبر الرابط: https://afs.algerieferries.dz/booking/step2، أو التقرب من وكالات المؤسسة التجارية المعتمدة داخل وخارج الوطن.