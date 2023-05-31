نقل بحري: برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران واليكانتي
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي.
وحسب بيان للمؤسسة، تم برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي على النحو التالي :
وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا.
وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا
اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا
وهران – اليكاني يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا
اليكانتي – وهران يوم 21 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا
وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00 مساءا
اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا
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