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نقل بحري: برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران واليكانتي

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري: برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران واليكانتي
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي.

وحسب بيان للمؤسسة، تم برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي على النحو التالي :

وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا.

وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

وهران – اليكاني يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

اليكانتي – وهران يوم 21 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00 مساءا

اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

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رابط دائم : https://nhar.tv/Pe2X1
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