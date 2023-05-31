نقل بحري: برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران واليكانتي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي.

وحسب بيان للمؤسسة، تم برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي على النحو التالي :

وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا.

وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

وهران – اليكاني يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

اليكانتي – وهران يوم 21 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا

وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00 مساءا

اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا