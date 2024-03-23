نقل بحري.. برمجة رحلات إضافية عبر هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت، في بيان لها، عن برمجة رحلات إضافية ابتداء من يوم 25 مارس 2024، عبر عدة خطوط.

وأوضح البيان نفسه أن برنامج الرحلات جاء كالتالي:

رحلة مرسيليا_الجزائر يوم 25 مارس على الساعة 17:00

رحلة وهران_ مرسيليا يوم 28 مارس على الساعة 12:00

رحلة الجزائر _اليكانتي يوم 26 مارس على الساعة 22:00 مساءا

رحلة اليكانتي_ وهران 27 مارس على الساعة 19:00

رحلة الجزائر_ مرسيليا 11 أفريل على الساعة 12:00

رحلة مرسيليا_ وهران يوم 12 أفريل على الساعة 13:00

رحلة مرسيليا _الجزائر يوم 15 أفريل على الساعة 19:00

رحلة الجزائر_ مرسيليا يوم 16 أفريل على الساعة 20:00

رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 18 أفريل على الساعة 12:00

رحلة الجزائر _اليكانتي يوم 19 أفريل على الساعة 19:00

رحلة اليكانتي_ الجزائر يوم 20 أفريل على الساعة 19:00

رحلة الجزائر_ مرسيليا يوم 21 أفريل على الساعة 12:00

رحلة مرسيليا _الجزائر يوم 24 أفريل على الساعة 18:00

رحلة وهران_ اليكانتي يوم 24 أفريل على الساعة 19:00

رحلة اليكانتي_ وهران يوم 25 أفريل على الساعة 19:00

رحلة الجزائر_ مرسيليا 29 أفريل على الساعة 12:00

رحلة وهران_ مرسيليا يوم 14 ماي على الساعة 11:00

رحلة وهران_ اليكانتي يوم 01 ماي على الساعة 17:00

رحلة اليكانتي_ وهران 02 ماي على الساعة 19:00

رحلة وهران _اليكانتي يوم 08 ماي على الساعة 17:00

رحلة اليكانتي_ وهران يوم 9 ماي على الساعة 19:00

رحلة وهران_ اليكانتي يوم 16 ماي على الساعة 19:00

رحلة اليكانتي_ وهران يوم 17 ماي على الساعة 19:00

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