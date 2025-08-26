نقل بحري.. بلاغ هام حول رحلات وهران-فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن بلاغ هام بخصوص المسافرين الحاجزين على متن رحلتي تاريخ 28 أوت 2025 من ميناء وهران.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن التوصيات الخاصة بتوقيتات التسجيل وبداية اجراءات السفر ستكون على النحو التالي:

التسجيلات الخاصة بالرحلة الأولى من ميناء وهران إلى ميناء مرسيليا، تبدأ على الساعة 04:00 صباحاً وتنتهي على الساعة 09:00 صباحاً.

فيما تبدأ التسجيلات الخاصة بالرحلة الثانية من ميناء وهران الى ميناء اليكانتي، على الساعة 09:00 صباحا. وتنتهي على الساعة 13:00 مساءً.

هذا وتستقبل المؤسسة، انشغالات وأفادات زبائنها، حول الموضوع، على الخطوط الهاتفية التالية: 021.64.43.74 أو على 3307.