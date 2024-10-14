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نقل بحري.. بيان هام بخصوص الأمتعة

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري.. بيان هام بخصوص الأمتعة
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ذكرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، زبائنها، أنه يمنع منعا باتا وضع أمتعتهم وأغراضهم في الممرات والمساحات المشتركة بشكل يعيق الحركة، ويسبب إزعاجا للمسافرين، ولطاقم السفينة.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه يمنع كذلك، نقل الأمتعة، بعد عملية الركوب من المرآب إلى الطوابق العلوية.

وتدعو المؤسسة  الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى الإلتزام بالتدابير السالفة الذكر. وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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