نقل بحري.. بيان هام لفائدة المسافرين نحو مرسيليا

أنهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، في بيان لها، إلى علم جميع ركابها المتوجهين نحو ميناء مرسيليا، ممن يحوزون سلعا في إطار ممارسة نشاط تجاري أنه يتوجب عليهم تقديم بيان جمركي كتابي يحدد نوع السلع المحملة قبل الوصول الى ميناء مرسيليا.

وأوضح بيان المؤسسة، أن تقديم البيان الجمركي يكون إبتداءا من تاريخ 14 مارس 2024،. كما يمكن لسائق المركبة المحملة بالبضائع كذلك، التوجه لممثل الجمارك المعتمد من أجل إستكمال الإجراءات اللازمة. لأن عدم وجود مكان تخزين جمركي، قد يؤدي إلى إعادة إرجاع السلع على متن السفن نفسها.

كما أشار المصدر نفه، أن إستمارة ملئ البيانات الجمركية تجدونها على مستوى جميع المحطات البحرية.

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