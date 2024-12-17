نقل بحري.. بيان هام للمسافرين عبر رحلة مرسيليا-عنابة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل وجهة الرحلة البحرية مرسيليا-عنابة-مرسيليا إلى وجهة مرسيليا-سكيكدة_مرسيليا، وهذا تحسبا للعطلة الشتوية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن رحلة مرسيليا-سكيكدة ستكون يوم 28 ديسمبر على الساعة 15:00 بدلا من مرسيليا-عنابة.

أما رحلة سكيكدة-مرسيليا ستكون يوم 1 جانفي 2025 على الساعة 12:00 زوالا بدلا من عنابة-مرسيليا.

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