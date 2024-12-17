إعــــلانات
الوطني

نقل بحري.. بيان هام للمسافرين عبر رحلة مرسيليا-عنابة

بقلم عايدة.ع
نقل بحري.. بيان هام للمسافرين عبر رحلة مرسيليا-عنابة
  • 534
  • 0

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل وجهة الرحلة البحرية مرسيليا-عنابة-مرسيليا إلى وجهة مرسيليا-سكيكدة_مرسيليا، وهذا تحسبا للعطلة الشتوية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن رحلة مرسيليا-سكيكدة ستكون يوم 28 ديسمبر على الساعة 15:00 بدلا من مرسيليا-عنابة.
أما رحلة سكيكدة-مرسيليا ستكون يوم 1 جانفي 2025 على الساعة 12:00 زوالا بدلا من عنابة-مرسيليا.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/DWRGy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر