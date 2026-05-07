نقل بحري.. بيان هام للمسافرين غدا على خط وهران – مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن تفاصيل تسجيلات المسافرين المعنيين برحلة وهران - مرسيليا المبرمجة يوم الجمعة 08 ماي 2026.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التسجيلات ستنطلق على الساعة الخامسة (05:00) صباحًا، على أن تنتهي في حدود الساعة التاسعة (09:00) صباحًا من نفس اليوم.

ودعت المؤسسة كافة الزبائن المعنيين بهذه الرحلة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والتوجه إلى ميناء الركوب ضمن الآجال المحددة، قصد استكمال إجراءات السفر في الوقت المناسب.

كما وضعت المؤسسة أرقامًا هاتفية تحت تصرف المسافرين للرد على مختلف انشغالاتهم المتعلقة بالرحلة، وذلك عبر الرقمين: 021 64 43 74 و33 07.