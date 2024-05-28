نقل بحري : بيان هام من Algérie Ferries

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا هاما لفائدة المواطنين المسافرين على متن سفنها.

وجاء في البيان:” تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أنه و بغرض حسن التكفل بالسيدات و السادة المسافرين، سيما فئة العائلات منهم من جهة، وإحتراما لتدابير الأمن و السلامة على المتن من جهة أخرى، فإنه يمنع منعا باتا مايلي:

1/ حمل أزيد من حقيبتي يد لكل مسافر .

2/ تكديس الأمتعة فوق المركبات .

3/نزع مقاعد المركبات و إستغلال مساحاتها لتكديس الأمتعة بها.

4/ إلحاق عربات مجرورة بالمركبات لإستعمالها لنقل السلع والبضائع .

5/ نقل الأمتعة، بعد عملية الركوب، من المرآب إلى الطوابق العلوية.

كما دعت شركة Algérie Ferries كل زبائنها الكرام إلى الإلتزام بالتدابير سالفة الذكر، مشيرة إلى أنه وفي حال عدم الإلتزام بها، يحق للمؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها حيال المخالفين.