نقل بحري: تأجيل رحلات نحو مرسيليا وأليكانتي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل رحلتين بحريتين نحو مينائي مرسيليا وأليكانتي.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلة الجزائر _ مرسيليا التي كانت المبرمجة سلفا يوم 01 أوت، قد تم تأجيلها إلى يوم 02 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة باجي مختار 3.

كما ذكرت الشركة ذاتها الحائزين على تذاكر سفر على متن رحلة الجزائر _ اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 30 جويلية أنه قد تم تأجيلها إلى إشعار اخر. يضيف المصدر نفسه