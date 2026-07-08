نقل بحري.. تأجيل رحلة الجزائر – مرسيليا المبرمجة غدا إلى هذا الموعد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل في برنامج رحلاتها، شمل تأجيل رحلة الجزائر - مرسيليا التي كانت مبرمجة سلفا يوم الخميس 9 جويلية 2026، إلى يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

وأوضحت المؤسسة بأن التسجيلات الخاصة بالرحلة ستكون بداية من الساعة 4:00 صباحا إلى غاية الساعة 6:00 صباحا.

واعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لزبائنها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التعديل، معربة عن شكرها لهم على تفهمهم.

وللرد على انشغالات المسافرين المتعلقة بالرحلة، وضعت المؤسسة الأرقام الهاتفية التالية تحت تصرفهم: 021000451 / 021000252 / 021000459 / 021000631 / 021000813 / 020112494.