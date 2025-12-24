نقل بحري.. تأجيل رحلة مرسيليا – سكيكدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، عن تأجيل رحلة مرسيليا - سكيكدة المبرمجة سلفا يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 على متن سفينة الجزائر 2 إلى يوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة 19:00.

وجاء في بيان المؤسسة ” تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية. فقد تقرر تأجيل رحلة مرسيليا – سكيكدة المبرمجة سلفا يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. على متن سفينة الجزائر 2 إلى يوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة 19:00، بداية التسجيلات ستكون على الساعة 14:00″.

وأضاف البيان “يرجى من المسافرين المعنيين بالرحلة السالفة الذكر التوجه لميناء الركوب في التوقيت المحدد بغرض إستكمال إجراءات السفر في آجالها المحددة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور