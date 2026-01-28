نقل بحري.. تأجيل هذه الرحلات بسبب التقلبات الجوية
بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه ونظرا لسوء الأحوال الجوية فقد تقرر تأجيل بعض الرحلات.
وأشارت المؤسسة في بيان لها، أنه تم تأجيل رحلة “سكيكدة_مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم الخميس 29 جانفي 2026 الى يوم الجمعة 30 جانفي 2026. حيث تبدأ التسجيلات على الساعة 08:00 صباحا و تنتهي على الساعة 13:00 زوالا.
كما تم تأجيل رحلة “مرسيليا وهران” المبرمجة سلفا يوم السبت 31 جانفي 2026 الى يوم الأحد 01 فيفري 2026. حيث تبدأ التسجيلات على الساعة 06:00 صباحا وتنتهي على الساعة 10:00 صباحا.
ودعت المؤسسة، كافة المسافرين المعنيين بالرحلات سالفة الذكر إلى أخذ إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.
