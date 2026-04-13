نقل بحري.. تأجيل هذه الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن تأجيل عدد من رحلاتها البحرية المبرمجة بين الجزائر وفرنسا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل رحلة مرسيليا - سكيكدة، التي كانت مبرمجة يوم 14 أفريل 2026، إلى يوم 16 أفريل 2026 على الساعة 13:00 زوالًا.

كما تم تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا، التي كانت مبرمجة يوم 15 أفريل 2026، إلى يوم 17 أفريل 2026. على أن تكون عملية التسجيل ابتداءً من الساعة 6:00 صباحًا إلى غاية الساعة 10:00 صباحًا.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين المعنيين بهذه الرحلات إلى التوجه نحو ميناء الركوب في الآجال المحددة، قصد استكمال إجراءات السفر في ظروف تنظيمية مناسبة.

واعتذرت المؤسسة لزبائنها عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها، مؤكدة شكرها لتفهمهم وتعاونهم الدائم. ومشيرة إلى وضع أرقام هاتفية تحت تصرفهم للرد على مختلف انشغالاتهم.