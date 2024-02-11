نقل بحري.. تأجيل هذه الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الأحد، عن تغيير برنامج عدد من الرحلات، كانت مبرمجة وأخرى تم جدولتها، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن رحلة مرسيليا _ الجزائر المبرمجة سلفا بتاريخ 12 فيفري تم تأجيلها ليوم 14 فيفري على الساعة 15:00 زوالا. بالإضافة إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا التي تمت جدولتها لتاريخ 15 فيفري على الساعة 15:00 عوضا عن تاريخ 13 فيفري.

كما قدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إعتذارها. عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير الخارج عن ارادتها نظرا للأحوال الجوية.

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