نقل بحري: تأجيل هذه الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل عدة رحلات بين الجزائر ومرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان للمؤسسة، تم تأجيل الرحلة المبرمجة بتاريخ 15 ماي 2023 المتوجهة من سكيكدة إلى مرسيليا، إلى يوم الخميس 18 ماي 2023 على الساعة 12:00سا.

كما تم تأجيل الرحلة المبرمجة من مرسيليا بإتجاه وهران بتاريخ 17 ماي 2023 ق، إلى تاريخ الجمعة 19 ماي على الساعة 17:00 مساءا.

فيما تم تأجيل الرحلة المبرمجة من وهران إلى مرسيليا بتاريخ 19 ماي إلى يوم 21 ماي 2023 في تمام الساعة 12:00.