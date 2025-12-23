نقل بحري.. تأجيل هذه الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل في برنامج إحدى رحلاتها، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المؤسسة أن الرحلة البحرية الرابطة بين وهران ومرسيليا، والتي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، تم تأجيلها إلى يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 11:00 صباحًا.

كما أفادت بأن عملية التسجيل للمسافرين المعنيين ستنطلق ابتداءً من الساعة 06:00 صباحًا وتستمر إلى غاية الساعة 09:00 صباحًا، داعية المعنيين للتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة من أجل استكمال إجراءات السفر.

وأكدت المؤسسة أنها وضعت أرقامًا هاتفية تحت تصرف الزبائن للرد على مختلف الانشغالات وتقديم التوضيحات اللازمة 021.64.43.74/3307.