نقل بحري: تأجيل وتغيير وجهات عدد كبير من الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، عن تعديلات كبيرة في برنامج رحلاتها نحو مختلف الوجهات .

وحسب بيان شركة Algérie ferries، فقد تم تأجيل رحلة اليكانتي_ وهران المبرمجة سلفا يوم 19 أوت إلى يوم 24 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

وقد تم تغيير وجهة رحلة وهران_ اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى رحلة الغزوات_الميريا يوم 24 أوت على الساعة 22:00 مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا، و رحلة وهران_ الميريا يوم 25 أوت على الساعة 23:00 مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا، حيث سيتم الإتصال بالمسافرين لاحقا من أجل توجيههم. يضيف المصدر نفسه.

كما تم أيضا تأجيل رحلة وهران_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 21 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2. وكذا تأجيل رحلة مرسيليا _ وهران المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة 17:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

وعرف هذا التعديل الكبير تغيير وجهات لعدد من الرحلات، ويتعلق الأمر بالرحلات التالية:

-تغيير وجهة رحلة مرسيليا _ بجاية المبرمجة سلفا يوم 20 أوت، إلى رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 21 أوت على الساعة 19:00 مساء على متن سفينة الجزائر 2.

-تغيير وجهة رحلة بجاية _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة 18:00 مساء على متن سفينة الجزائر 2.

-تغيير وجهة رحلة اليكانتي _ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة اليكانتي _ وهران يوم 24 أوت على الساعة 19:00 مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

-تغيير وجهة رحلة الجزائر _ اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 22 أوت إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة 18:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.

-تغيير وجهة رحلة اليكانتي_ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى رحلة اليكانتي _ وهران يوم 24 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

وأخيرا، تم تقديم تاريخ رحلة مرسيليا _ وهران المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.