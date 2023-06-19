نقل بحري : تأخير وتأجيل هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الإثنين، تأجيل وتأخير رحلاتها البحرية التي تربط بين مينائي مرسيليا وسكيكدة.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلة مرسيليا _سكيكدة المبرمجة بتاريخ 20 جوان الحارس قد تم تأخيرها إلى تاريخ 21 جوان على الساعة 10:00 سا مساء.

كما تم تأجيل رحلة سكيكدة _مرسيليا المبرمجة بتاريخ 21 جوان إلى تاريخ 22 جوان على متن سفينة “باجي مختار 3” إنطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة بدلا من ميناء سكيكدة. يضيف البيان

ودعت الشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين إلى أخذ هذه التغييرات بعين الإعتبار. كما قدمت اعتذاراتها عن أي إزعاج قد يتسببه هذا التغيير.

للإستفسار يرجى الاتصال بالارقام التالية:

021.64.43.77

021.64.43.78

021.64.43.74

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