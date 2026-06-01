نقل بحري.. تحديد موعد التسجيل لرحلة سكيكدة – مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تفاصيل خاصة برحلة سكيكدة - مرسيليا المبرمجة ليوم 3 جوان 2026، لفائدة زبائنها الحاجزين على متن هذه الرحلة.

وأوضحت المؤسسة بأن عملية التسجيل ستنطلق على الساعة 5:00 صباحا، وتنتهي في حدود الساعة 9:00 صباحا.

ودعت المؤسسة كافة المعنيين بالرحلة للتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة، قصد استكمال إجراءات السفر في ظروف تنظيمية جيدة.

كما وضعت المؤسسة تحت تصرف زبائنها مجموعة من الأرقام الهاتفية للرد على مختلف الانشغالات، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي.