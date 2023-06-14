نقل بحري : تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار التذاكر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء عن تخفيضات هامة تصل الى غاية 30 %من أسعار تذاكرها .

وذلك من الفترة الممتدة من 07 جويلية إلى 12 اوت 2023.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن هذا القرار يأتي تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عيد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 جوان 2023، والقاضي بتقديم تسهيلات لافراد الجالية الوطنية خلال موسم الاصطياف لهذه السنة.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل البحري إلى أن التخفيضات تشمل كذلك الخطوط البحرية الجديدة على غرار جنوة، برشلونة وسات الفرنسية.

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