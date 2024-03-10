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نقل بحري.. تخفيضات تصل 50% لأفراد الجالية في رمضان

بقلم عايدة.ع
نقل بحري.. تخفيضات تصل 50% لأفراد الجالية في رمضان
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تخفيضات تصل إلى نسبة خمسين من المائة (50%) سيتم تطبيقها على تذاكرها، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المؤسسة، أنه بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وبغرض ضمان دخول أكبر قدر ممكن من الجالية. لقضاء أجواء الشهر الكريم في أجواء العائلة، يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. إعلام زبائنها الكرام أن تخفيضات تصل إلى نسبة خمسين من المائة (50%) سيتم تطبيقها على تذاكرها.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن فترة التخفيضات ستكون خلال الفترة الممتدة من 11 مارس إلى غاية 19 أفريل 2024.

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