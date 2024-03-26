نقل بحري.. تخفيضات وبرنامج خاص للجالية بالخارج

إستأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين سفينة لضمان برنامج سفر خاص بشهر رمضان لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بأوروبا.

وقال المدير العام للشركة، عبد الحكيم بوزاهر اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية أن السفينة المستأجرة اعتبارا من 24 مارس ولمدة شهر ستضمن نقل أقصى عدد من المسافرين لقضاء النصف الثاني من شهر رمضان وعيد الفطر. مشيرا إلى اعتماد تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على التذاكر لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج منذ مطلع الشهر الفضيل. والتي ستمتد إلى 10 أيام بعد عيد الفطر من 11 مارس إلى 24 أفريل 2024″.

كما أكد بوزاهر، أن هذا البرنامج يمثل 87 رحلة أي بإضافة 16 مقارنة بالبرنامج المسطر خلال شهر ديسمبر. بطاقة إستيعابية تصل إلى 134.800 مسافر و 38.250 مركبة.

و بخصوص التدابير المتخذة لتحسين خدمات الشركة، أكد المدير العام على الصدى الكبير الذي لقيته الوكالتان النموذجيتان لبيع التذاكر. اللتان تم إطلاقهما في وهران والجزائر العاصمة و المخصصتان للعائلات. مضيفا أن خدمة بيع التذاكر إلكترونيا مع الدفع بالبطاقات البنكية منها الذهبية التي انطلقت منذ ثلاثة أيام. تسجل حماسا كبيرا لدى المسافرين.

و عن التحضيرات لموسم الاصطياف، أشار بوزاهر إلى أنه بالإضافة إلى أسطول الشركة، تم إدخال سفينة أخرى مستأجرة منذ بداية شهر فيفري حيز الخدمة بسعة تتجاوز 1600 مسافر وأزيد من 450 مركبة.

و بالنسبة لموسم الصيف الممتد من جوان إلى سبتمبر، برمجت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 126 رحلة نحو أليكانتي في إسبانيا. إنطلاقا من الجزائر العاصمة و وهران و كذا 26 رحلة نحو برشلونة إنطلاقا من وهران و الجزائر العاصمة.

و بالنسبة لخط “الجزائر-مارسيليا” (فرنسا)، تقترح الشركة الوطنية 171 رحلة بين جوان وسبتمبر. أما بالنسبة لخط سكيكدة- جنوة “إيطاليا”. تمت برمجة 16 رحلة يقول بوزاهر مؤكدا أن هذا الخط “يكثر عليه الطلب.

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