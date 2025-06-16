نقل بحري.. تدشين خط جديد بين الجزائر وفرنسا

دشّنت الشركة البحرية الإيطالية “غراندي نافي فيلوشي”، اليوم الاثنين، رسمياً خطّا بحريا جديدا بين ميناءي بجاية وسات الفرنسي.

ويأتي هذا تزامنا مع رسو السفينة البحرية “إكسلنت” التي كانت تقل على متنها 257 مسافرا و181 مركبة.

وشهد هذا الحدث حضور العديد من المسؤولين، من بينهم الأمين العام لوزارة النقل، عبد الغني دريدي، وممثلون عن بعض الشركات البحرية الوطنية والسلطات المحلية.

إذ شكلت المناسبة فرصة للتعريف بهذه السفينة الحديثة المخصصة للرحلات الطويلة، والتي استفادت خلال الأشهر الأخيرة من عملية تحديث دقيقة، جمعت بين التكنولوجيا المتطورة والمتطلبات التي تلبي احتياجات المسافرين الجزائريين.

وقال المستشار العام للشركة، فرانكو فابريتسيو، في تصريح لـ وأج: “نحن نسعى لضمان الراحة وخدمات بمستوى عال من التميز”. معربا عن ارتياحه إزاء تدشين هذا الخط عقب افتتاح خط الجزائر العاصمة يوم 4 جوان الجاري، و فتح آفاق الشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

كما أشار إلى وجود مشروع مماثل لربط بجاية بميناء جنوة الإيطالي، وهو قيد الدراسة، بهدف “تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال منحها قيمة مضافة بمعايير عالمية”.

ويبلغ طول السفينة أكثر من 200 متر، وتقدر طاقة استيعابها بـ 2230 مسافرا و450 مقصورة بمستويات راحة مختلفة. بالإضافة إلى مطعمين وقاعة ألعاب ومساحة مخصصة للتسوق، إلى جانب خدمات أخرى موجهة لتلبية تطلعات الزبائن.