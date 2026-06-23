نقل بحري.. تذاكر وهران– مرسيليا بأسعار جد مغرية

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عرضا ترويجيا خاصا لزبائنها “Tarif Flash”.

وأعلنت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن العرض الترويجي “Tarif Flash” يخص رحلة وهران - مرسيليا ليوم 24 جوان 2026.

وأضاف المنشور أن سعر تذكرة الذهاب لرحلة “وهران – مرسيليا” يبدأ من 22520 دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر (+مركبة) بـ 59020 دينار.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأسعار الترويجية صالحة حصرياً لهذه الرحلة وفي حدود المقاعد المتوفرة.

علما أن اقتناء التذاكر الترويجية يتم حصريا بالوكالة الرئيسية للمؤسسة بوهران.