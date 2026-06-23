إعــــلانات
أخبار الجزائر

نقل بحري.. تذاكر وهران– مرسيليا بأسعار جد مغرية

بقلم م .فيصل
نقل بحري.. تذاكر وهران– مرسيليا بأسعار جد مغرية
  • 174
  • 0

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عرضا ترويجيا خاصا لزبائنها “Tarif Flash”.

وأعلنت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن العرض الترويجي “Tarif Flash” يخص رحلة وهران - مرسيليا ليوم 24 جوان 2026.

وأضاف المنشور أن سعر تذكرة الذهاب لرحلة “وهران – مرسيليا” يبدأ من 22520 دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر (+مركبة) بـ 59020 دينار.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأسعار الترويجية صالحة حصرياً لهذه الرحلة وفي حدود المقاعد المتوفرة.

علما أن اقتناء التذاكر الترويجية يتم حصريا بالوكالة الرئيسية للمؤسسة بوهران.

رابط دائم : https://nhar.tv/H2ise
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر