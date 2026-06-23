نقل بحري.. تذاكر وهران– مرسيليا بأسعار جد مغرية
بقلم م .فيصل
أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عرضا ترويجيا خاصا لزبائنها “Tarif Flash”.
وأعلنت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن العرض الترويجي “Tarif Flash” يخص رحلة وهران - مرسيليا ليوم 24 جوان 2026.
وأضاف المنشور أن سعر تذكرة الذهاب لرحلة “وهران – مرسيليا” يبدأ من 22520 دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر (+مركبة) بـ 59020 دينار.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأسعار الترويجية صالحة حصرياً لهذه الرحلة وفي حدود المقاعد المتوفرة.
علما أن اقتناء التذاكر الترويجية يتم حصريا بالوكالة الرئيسية للمؤسسة بوهران.
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