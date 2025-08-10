نقل بحري.. تسجيلات رحلات مرسيليا تنطلق فجراً وتوصيات هامة للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مساء اليوم الأحد، عن موعد انطلاق التسجيلات الخاصة برحلاتها المنتظرة نحو مرسيليا، انطلاقاً من ميناء الجزائر، وذلك بداية من تاريخ 12 أوت 2025.

وفي بيان لها، لفتت الشركة الوطنية للنقل البحري، إلى أن التسجيلات ستكون بدءا من الساعة 03:00 صباحاً إلى غاية 07:00 صباحاً.

وقد دعت شركة Algérie Ferries زبائنها الكرام إلى الاحترام للمواقيت، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتنقل إلى ميناء الركوب في الوقت المحدد.

ولطرح أي انشغال أو للاستفسار عن مستجدات أخرى، خصصت المؤسسة الرقمين:

- 021.64.43.74

– 3307