نقل بحري.. تسجيل 146 ألف مسافر عبر 173 رحلة منذ جوان الفارط

كشفت المديرة العامة للمجمع العمومي للنقل البحري، نادية رابية عن تسجيل 173 رحلة سمحت بنقل 146 ألف مسافر. و43 ألف مركبة منذ انطلاق موسم الإصطياف شهر جوان المنصرم.

وقالت رابية خلال نزولها ضيفة بالقناة الإذاعية الأولى، أن المجمع برمج تحسبا لموسم الإصطياف 341 رحلة بحرية لنقل 511 ألف مسافر و143 ألف مركبة. مشيرة إلى أن عدد السفن المتواجدة لدى المجمع يقدر بـ 12 باخرة مؤهلة للقيام بالنقل البحري للبضائع. مع اقتناء عدد آخر من البواخر ذات حمولة ما بين 55 و60 ألف طن في الآجال القريبة. ويندرج ذلك ضمن استراتيجية المجمع لتحسين خدمات النقل البحري للسلع”.

من جهة أخرى، أرجعت رابية سبب التذبذب في البرنامج المسطر لنقل المسافرين، إلى العطب الذي تعرضت له السفينة المستأجرة. مشيرة في ذات السياق إلى اتخاذ عدة إجراءات منها استرداد الفارق بين مبلغ التذكرة للغرفة ومبلغ التذكرة للمقاعد مع تعويض المسافرين. كما أعلنت عن وضع منصة رقمية لأول مرة تحت تصرف الزبائن لاقتناء التذاكر.

في سياق ذي صلة، آخر، صرحت رابية أنه وفي إطار المخطط الخماسي ونصف الخماسي. يتم تصليح مجموعة من البواخر منها باخرة طارق بن زياد”. مضيفة أنه تم برمجة 9 رحلات بين ميناء الجزائر وميناء نواكشوط منذ افتتاح الخط بين الميناءين. ما سمح من نقل 110 حاويات من الجزائر إلى نواكشوط و123 حاوية من نواكشوط إلى الجزائر”.