نقل بحري : تعديلات جديدة على برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الجمعة، عن تغيير جديد في برنامج رحلاتها التي تربط بين مينائي وهران وأليكانتي.

وحسب بيان شركة Algérie ferries، فإن رحلتي 28 أفريل و 01 ماي قد تم دمجهما في رحلة واحدة عبر خط وهران_ اليكانتي يوم 04 ماي على الساعة 02:00 صباحا.

كما تم دمج رحلات 29 أفريل و 02 ماي، و رحلة 04 ماي في رحلة واحدة يوم 04 ماي عبر خط اليكانتي وهران على الساعة 19:00 مساء. يضيف البيان.

وفي بيان آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تأخير انطلاق إحدى رحلاتها التي تربط بين مينائي وهران وأليكانتي.

وحسب بيان شركة Algérie ferries، فإن الأمر يتعلق برحلة وهران _ اليكانتي المبرمجة والمعدلة سلفا بتاريخ 04 ماي على الساعة 02:00 صباحا، حيث تم تأخيرها إلى يوم 05 ماي على الساعة 19:00 مساء.

وللإشارة، أجرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مؤخرا تعديلات كبيرة في برنامج رحلاتها التي تربط بين مينائي وهران وأليكانتي.