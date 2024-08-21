نقل بحري.. تعديلات جديدة في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مساء اليوم الاربعاء، عن تعديلات جديدة في برنامج رحلاتها.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن التعديلات جاءت بسبب سوء الأحوال الجوية في عرض البحر والتي إعترضت سفينة “الجزائر 2 ” في طريقها نحو مرسيليا، مما أجبر الشركة ذاتها على تعديل بعض رحلات السفينة المذكورة أعلاه.

وأوضح المصدر نفسه، أنه قد تم تأجيل رحلة الجزائر _ مرسيليا المبرمجة يوم 22 أوت إلى يوم 23 أوت على الساعة 16:00 مساء.

وتم أيضا تأجيل رحلة مرسيليا _ الجزائر المبرمجة يوم 23 أوت إلى يوم 24 أوت على الساعة 15:00 مساء.

أما رحلة الجزائر _ أليكانتي المبرمجة يوم 24 أوت، قد تم تأجيلها هي الأخرى إلى يوم 25 أوت على الساعة 18:00 مساء .