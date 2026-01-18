نقل بحري.. تعديلات على برنامج هذه الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم، أنه تم اتخاذ مجموعة من التعديلات على برنامج بعض الرحلات البحرية المبرمجة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وجاء في البيان أن رحلة سكيكدة - مرسيليا المقررة يوم 19 جانفي 2026 تم تأجيلها إلى يوم 21 جانفي 2026 على الساعة منتصف النهار 12:00، على أن تبدأ عمليات التسجيل على متن الرحلة من الساعة 06:00 صباحا وتنتهي على الساعة 10:00 صباحا”.

أما “رحلة الجزائر – مرسيليا المقررة يوم 20 جانفي 2026، فسيكون بدء التسجيل من الساعة 14:00 زوالا حتى الساعة 17:00 مساءً”.

وأضافت المؤسسة أن “رحلة وهران – مرسيليا المقررة يوم 21 جانفي 2026 تم تأجيلها إلى يوم 23 جانفي 2026 على الساعة 12:00 منتصف النهار. كما تم تأجيل رحلة وهران – مرسيليا المقررة يوم 28 جانفي 2026 إلى يوم 30 جانفي 2026 على الساعة 11:00 صباحا”.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين المعنيين بهذه الرحلات إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة والتوجه إلى موانئ الركوب في الأوقات المحددة لاستكمال إجراءات السفر دون تأخير.