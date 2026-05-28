نقل بحري.. تعديلات واسعة تمس الرحلات بين الجزائر وفرنسا وإسبانيا شهر جوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إدخال تعديلات على برنامج بعض رحلاتها البحرية المبرمجة خلال شهر جوان 2026. وذلك في إطار إعادة تنظيم الرحلات وضمان السير الحسن للبرنامج البحري.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن رحلة مرسيليا - وهران، التي كانت مبرمجة يوم 02 جوان 2026، تم تأجيلها إلى يوم 04 جوان 2026 على الساعة الرابعة مساءً.

كما تقرر تقديم رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة يوم 05 جوان 2026 إلى يوم 03 جوان 2026 على الساعة الواحدة زوالًا.

دمج رحلات

وفي السياق ذاته، تم دمج رحلتي مرسيليا – الجزائر المبرمجتين يومي 03 و06 جوان 2026، في رحلة واحدة ستنطلق يوم 07 جوان 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.

أما رحلة الجزائر – مرسيليا المبرمجة يوم 04 جوان، فقد تم تأجيلها إلى يوم 08 جوان 2026 على الساعة 12 زوالًا.

وشملت التعديلات كذلك تقديم رحلة سكيكدة–مرسيليا المقررة يوم 12 جوان إلى يوم 10 جوان 2026 على الساعة الثالثة مساءً.

هذه التعديلات التي مست الرحلات نحو إسبانيا

وبخصوص الرحلات نحو إسبانيا، فقد تم تأجيل رحلة الجزائر – أليكانتي المبرمجة يوم 11 جوان 2026، وتحويلها إلى رحلة وهران – أليكانتي يوم 12 جوان 2026 على الساعة السابعة مساءً. فيما أُجلت رحلة أليكانتي – وهران المبرمجة يوم 12 جوان 2026 إلى يوم 13 جوان 2026 على الساعة السابعة مساءً.

دعت المؤسسة المسافرين إلى اتخاذ احتياطاتهم والتوجه للموانئ في الآجال المحددة لإتمام إجراءات السفر.

كما قدمت المؤسسة اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه التعديلات. مؤكدة وضع أرقام هاتفية تحت تصرف الزبائن للرد على مختلف انشغالاتهم، وهي:

021 000451

021 000252

021 000459

021 000631

021 000813

020 112494