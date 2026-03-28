نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه ونظرا لسوء الأحوال الجوية فقد تقرر إجراء تعديل على برنامج الرحلات.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة الجزائر - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 29 مارس 2026 إلى يوم 30 مارس 2026 على الساعة 16:00 مساءً.

كما تم إلغاء رحلة مرسيليا وهران المبرمجة سلفا يوم 30 مارس 2026. وكذا إلغاء رحلة وهران مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 01 أفريل 2026.

ودعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من جهة أخرى زبائنها، الراغبين في تغيير موعد الرحلات سالفة الذكر، أو تعويض ثمن التذاكر إلى التقرب من مختلف وكالاتها التجارية لاتمام الاجراءات التي تناسبهم.

هذا واعتذرت المؤسسة لمسافريها عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها، وشكرتهم على تفهمهم وتعاونهم الدائم.