نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات نحو مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها المتوجهة نحو فرنسا.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد طرأ تعديل على برنامج رحلاتها كما يلي:

رحلة وهران_ مرسيليا يوم 29 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن يوم 01 مارس.

ورحلة مرسيليا _ سكيكدة يوم 01 مارس على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 27 فيفري.

وكذا رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 02 مارس على الساعة

15:00 عوضا عن يوم 29 فيفري.

وأشارتن المؤسسة، إلى أن الرحلات تتم عبر سفينة “طاسيلي 2 ” عوضا عن “الجزائر 2”.