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نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إدراج تعديل على برنامج رحلاتها، نظرا لعدم جاهزية سفينة “طاسيلي 2”.

وحسب بيان للشركة، فإن رحلة مرسيليا_سكيكدة المبرمجة سلفا بتاريخ 15 جويلية على الساعة 13:00 زوالا قد أجلت ليوم 17 جويلية في تمام الساعة 16:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.

ورحلة وهران_مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 17 جويلية على الساعة 11:00 صباحا تم تقديمها ليوم 16 جويلية في تمام الساعة 10:00 صباحا على متن سفينة الجزائر 2.

ورحلة سكيكدة_مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 19 جويلية على الساعة 14:00 زوالا تم تقديمها ليوم 18 جويلية في تمام الساعة 15:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.

وستتكفل المصالح المختصة للمؤسسة بالتواصل مع زبائنها بغية إعلامهم بهذه التعديلات، وتتعهد بالتكفل بهم بأحسن صورة. كما تعرب عن أسفها عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.

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