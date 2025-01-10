نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل برنامج رحلاتها، نظرا للإضطراب الجوي المرتقب الأسبوع المقبل.
وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة الجزائر-مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 12 جانفي إلى يوم 14 جانفي 2025 على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.
كما تم تأجيل رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا بتاريخ 14 جانفي إلى يوم 15 جانفي 2025. على الساعة 16:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.
هذا وتعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.
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