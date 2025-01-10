نقل بحري.. تعديل برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل برنامج رحلاتها، نظرا للإضطراب الجوي المرتقب الأسبوع المقبل.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة الجزائر-مرسيليا المبرمجة سلفا بتاريخ 12 جانفي إلى يوم 14 جانفي 2025 على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

كما تم تأجيل رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا بتاريخ 14 جانفي إلى يوم 15 جانفي 2025. على الساعة 16:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

هذا وتعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.