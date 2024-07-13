نقل بحري.. تعديل برنامج رحلات هذه السفينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل برنامج رحلاتها لهذا الأسبوع على متن سفينة موبي دادا.

وحسب بيان للمؤسسة، جاء هذا التعديل، نظرا للعطب التقني الطارئ الذي أصاب منظومة التكييف على متن سفينة موبي دادا. والذي يؤثر سلبا على راحة الزبائن.

ويأتي هذا التعديل، في إنتظار إصلاح العطب المذكور من قبل الأخصائيين التقنيين المتواجدين حاليا على المتن.

هذا وتتعهد المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بالتكفل التام والأمثل بمسافريها وتلتزم بإعلامهم بأي تغييرات مرتقبة.

كما تأسف المؤسسة على هذه الوضعية وتعول على حسن تفهم الزبائن الكرام.