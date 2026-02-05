نقل بحري.. تعديل توقيت هذه الرحلة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، عن تعديل في برنامج رحلاتها.

وأوضحت المؤسسة أن تعديل برنامج الرحلات يأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية. وذلك على النحو التالي:

تأجيل رحلة مرسيليا - وهران المقررة سلفًا يوم السبت 07 فيفري 2026 إلى يوم الأحد 08 فيفري 2026.

وستنطلق التسجيلات على الساعة 04:30 صباحا وتنتهي على الساعة 07:30 صباحا.

ودعت المؤسسة المعنيين بهذه الرحلة إلى التوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض استكمال إجراءات السفر.