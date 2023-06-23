نقل بحري : تعديل جديد على برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تغيير جديد في برنامج رحلاتها نحو مدينة مرسيليا.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلة “الجزائر _ مرسيليا” المبرمجة ليوم 24 جوان قد تمت جدولتها عبر خط “وهران _ مرسيليا” يوم 25 جوان الجاري.

كما ستكون هذه الرحلة على متن سفينة ” طارق إبن زياد” على الساعة 11:00 صباحا. يضيف المصدر نفسه.

ودعت الشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين Algérie Ferries إلى أخذ هذا التغيير بعين الإعتبار.

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