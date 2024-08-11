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نقل بحري.. تعديل جديد في برنامج الرحلات

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري.. تعديل جديد في برنامج الرحلات
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الأحد، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وحسب بيان للمؤسسة، تم تأجيل رحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة يوم 13 أوت إلى يوم 17 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

كما تم تأجيل رحلة مرسيليا _ سكيكدة المبرمجة يوم 15 أوت إلى يوم 18 أوت على الساعة 17:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

وتم تقديم توقيت رحلة اليكانتي_ وهران المبرمجة يوم 15 أوت إلى الساعة 11:00 صباحا عوضا عن الساعة 19:00 مساءا .

وكذا تقديم رحلة وهران _ اليكانتي المبرمجة يوم 16 أوت إلى يوم 15 أوت على الساعة 22:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

كما تم تقديم رحلة اليكانتي _ وهران المبرمجة يوم 17 أوت إلى يوم 16 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

وتم تغيير توقيت رحلة مرسيليا_ وهران المبرمجة يوم 20 أوت إلى الساعة 16:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

فيما تم تغيير وجهة رحلة سكيكدة _ جينوفا المبرمجة يوم 17 أوت إلى رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 19 أوت على الساعة 15:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

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