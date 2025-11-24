نقل بحري.. تعديل طارئ في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن اتخاذ اجراءات استثنائية وتسخير كل الإمكانيات للتكفل الأمثل بمسافريها، وكشفت عن تعديل طارئ على برنامج رحلاتها.

وحسب بيان للشركة، تم تغيير الرحلات على النحو التالي:

تقديم رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 27 نوفمبر 2025 إلى يوم 26 نوفمبر 2025 على الساعة 11:00 صباحا.

كما تم تقديم رحلة مرسيليا – سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 28 نوفمبر 2025 إلى يوم 27 نوفمبر 2025 على الساعة 19:00 مساءً.

وتقديم رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 29 نوفمبر 2025 إلى يوم 28 نوفمبر 2025 على الساعة 18:00 مساءا.

واعتذرت المؤسسة، عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير، وتمنت لزبائنها سفرا ممتعا على متن وحداتها البحرية.