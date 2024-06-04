نقل بحري : تعديل على برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تعديل طرأ على برنامج الرحلات من وإلى مرسيليا.



وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن هذا التعديل جاء بسبب الإشعار بالإضراب لعمال مؤسسة ميناء مرسيليا في الفترة الممتدة من : 04 إلى 28 جوان 2024.

وعليه، فقد تم تعديل برنامج الرحلات في الفترة بين 06 و 10 جوان على النحو التالي :

-رحلة الجزائر _مرسيليا يوم 07 جوان على الساعة 12:00 زوالا عوضا يوم 06 جوان.

-رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 08 جوان على الساعة 16:00 مساء عوضا عن الساعة 12:00 زوالا .

-رحلة مرسيليا _ سكيكدة يوم 08 جوان على الساعة 10:00 صباحا عوضا عن يوم 07 جوان على الساعة 17:00 مساء .

-رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 09 جوان على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن الساعة 12:00 زوالا.