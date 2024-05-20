نقل بحري.. تعديل في برنامج هذه الرحلات
بقلم أسماء.ع
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الاثنين، عن تعديل برنامج رحلاتها، لدواعي خاصة بالإستغلال.
وأشارت، مؤسسة النقل إلى أن الرحلات المعنية بالتعديل هي كل من مرسيليا-الجزائر يوم 12 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة مرسيليا_بجاية ليوم 11 جوان. الجزائر _ مرسيليا يوم 13 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة بجاية_مرسيليا يوم 12 جوان
ومرسيليا _ وهران يوم 25 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة مرسيليا_وهران 21 جوان. رحلة مرسيليا_وهران 25 جوان على الساعة 12.00 عوضا عن رحلة سات_وهران 25 جوان. ورحلة وهران_مرسيليا يوم 28 جوان على الساعة 11:00 عوضا عن رحلة وهران_مرسيليا يوم 30 جوان. ومرسيليا_الجزائر يوم 29 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة جينوفا_سكيكدة يوم 27 جوان. ورحلة الجزائر_مرسيليا يوم 30 جوان على الساعة 11:00 عوضا عن رحلة سكيكدة_مرسيليا يوم 28 جوان.
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